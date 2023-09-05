На оккупированных территориях убили украинца, сдававшего позиции рф для ВСУ

https://racurs.ua/n186929-na-okkupirovannyh-territoriyah-ubili-ukrainca-sdavavshego-pozicii-rf-dlya-vsu.html

Ракурс

Воєнний злочинець з армії рф розповів дружині про жорстоке вбивство громадянина України, який здавав позиції окупантів для Збройних сил України.

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Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

З його слів, росіян наразі майже не навчають, а відразу відправляють на фронт. Однак раніше у бій пускали спочатку ув’язнених, які заключили договір, а потім військових. Однак наразі в армії рф значна нестача військових. Також росіянин розповів, що вони не беруть полонених, а відразу вбивають їх бо це «зайва вага».

Ну, тут був тут один, ліхтарі вішав на будинках. Щоб вони вістежували позиції. То про нього дізналися й застрелили. У підвалі. А потім ще гранатами закидали і спалили, — зауважив воєнний злочинець рф.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.