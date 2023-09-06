Європейське оборонне агентство (EDA) підписало у Брюсселі перші вісім контрактів з виробниками на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів.

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Про це 6 вересня повідомили у пресслужбі EDA.

Контракти стосуються боєприпасів для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Ми робимо ще один крок вперед у нашій техкомпонентній ініціативі з боєприпасів. Держави-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не виявляє жодних ознак припинення агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має продовжуватися, — заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель, який також є головою Європейського оборонного агентства

Тепер країни Євросоюзу та Норвегія зможуть закуповувати боєприпаси через оборонне агентство, яке працюватиме як закупівельне агентство.

Члени ЄС купуватимуть снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Незабаром, як повідомляється, буде укладено й інші рамкові контракти для інших артилерійських систем.

Помножити на два

Євросоюз має намір подвоїти виробництво артилерійських снарядів у найближчі півроку, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю Bloomberg.

Промисловість регіону поступово долає початкові труднощі із нарощуванням обсягів виробництва 155-мм артилерійських снарядів, намагаючись допомогти Україні та збільшити власні запаси.

Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Ймовірно, до кінця року — або до початку наступного року — ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі, порівняно з роком раніше, — заявив Певкур.

За даними видання, зараз вдається виготовляти 300 тис. снарядів на рік, хоча планувався мільйон. На цей показник планується вийти наступного року.

Україні обіцяли відправити мільйон снарядів до лютого, але відправлено поки що лише 224 тис. боєприпасів. Половину з виділених 2 млрд євро на ці цілі Євросоюз уже витратив. Чиновники ЄС кажуть, що вони стурбовані такою динамікою.