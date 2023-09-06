Из Минобороны ушли заместители Резникова

https://racurs.ua/n186949-iz-minoborony-ushli-zamestiteli-reznikova-nardep.html

Ракурс

Троє заступників колишнього міністра оборони Олексія Резнікова подали заяви на звільнення.

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Про це 6 вересня написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Йдеться про Володимира Гаврилова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу.

Отже, з новим міністром Рустемом Умєровим вони працювати не будуть. Шевченко і Дейнега почали роботу в Міноборони на початку цього року після «яєчного» скандалу.

Ганна Маляр заяву нібито не писала.

Нагадаємо, Рада 5 вересня проголосувала за відставку Олексія Резнікова. Замість нього парламент найближчим часом розгляне кандидатуру Рустема Умєрова, який вже отримав погодження у профільному комітеті.

Оновлення. Дейнега не йде у відставку з посади радника міністра оборони. Каже, що «з новим міністром якось розберемось».