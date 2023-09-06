Конец эпохи бедности — депутат показала меню из столовой Верховной Рады

https://racurs.ua/n186957-konec-epohi-bednosti-deputat-pokazala-menu-iz-stolovoy-verhovnoy-rady.html

Ракурс

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар показала меню із їдальні Верховної Ради.

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На своїй сторінці у Фейсбук Сюмар опублікувала цінник, у якому 100 грамів баклажанів коштують 60 грн, тобто за кілограм треба заплатити 600 грн. У коментарі вона також розмістила фото цієї страви, яку пропонують в їдальні. За 100 грамів грильованого перцю треба заплатити 100 грн.