Кінець епохи бідності — депутатка показала меню із їдальні Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n186957-kinec-epohy-bidnosti-deputatka-pokazala-menu-iz-yidalni-verhovnoyi-rady.html

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Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар показала меню із їдальні Верховної Ради.

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На своїй сторінці у Фейсбук Сюмар опублікувала цінник, у якому 100 грамів баклажанів коштують 60 грн, тобто за кілограм треба заплатити 600 грн. У коментарі вона також розмістила фото цієї страви, яку пропонують в їдальні. За 100 грамів грильованого перцю треба заплатити 100 грн.