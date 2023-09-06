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Ракурс
Кінець епохи бідності — депутатка показала меню із їдальні Верховної Ради

Кінець епохи бідності — депутатка показала меню із їдальні Верховної Ради

6 вер 2023, 14:48
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Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар показала меню із їдальні Верховної Ради.


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На своїй сторінці у Фейсбук Сюмар опублікувала цінник, у якому 100 грамів баклажанів коштують 60 грн, тобто за кілограм треба заплатити 600 грн. У коментарі вона також розмістила фото цієї страви, яку пропонують в їдальні. За 100 грамів грильованого перцю треба заплатити 100 грн.

Це ціни з парламентської столовки. Баклажани — 600 грн за кг (на ринку купую по 30 максимум), перець — 1000 грн кг (на ринку 70 грн), кабачки — 600 грн, — шокувалася Сюмар.

Джерело: Ракурс


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