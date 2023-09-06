Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном

https://racurs.ua/n186972-pentagon-obyavil-o-peredache-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном.

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Про це йдеться у заяві Пентагону, опублікованій сьогодні, 6 вересня.

Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це вже 46-й пакет допомоги, яка буде надана Україні із запасів Міноборони США з серпня 2021 року. Він включає:

120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

81-мм мінометні системи та боєприпаси;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;

боєприпаси для подолання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Вартість цього пакету допомоги оцінюється у 175 млн дол. США.