Пентагон оголосив про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

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Україна отримає від США снаряди зі збідненим ураном
Пентагон оголосив про передачу Україні снарядів зі збідненим ураномhttps://racurs.ua/ua/n186972-pentagon-ogolosyv-pro-peredachu-ukrayini-snaryadiv-zi-zbidnenym-uranom.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном.
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Про це йдеться у заяві Пентагону, опублікованій сьогодні, 6 вересня.
Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що це вже 46-й пакет допомоги, яка буде надана Україні із запасів Міноборони США з серпня 2021 року. Він включає:
- 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
- обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;
- боєприпаси для подолання перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
- Вартість цього пакету допомоги оцінюється у 175 млн дол. США.
Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у Пентагоні.