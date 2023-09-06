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Ракурс
Україна отримає від США снаряди зі збідненим ураном

Пентагон оголосив про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

6 вер 2023, 21:02
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Сполучені Штати Америки оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном.


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Про це йдеться у заяві Пентагону, опублікованій сьогодні, 6 вересня.

Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що це вже 46-й пакет допомоги, яка буде надана Україні із запасів Міноборони США з серпня 2021 року. Він включає:

  • 120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
  • обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 81-мм мінометні системи та боєприпаси;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;
  • боєприпаси для подолання перешкод;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
  • Вартість цього пакету допомоги оцінюється у 175 млн дол. США.

Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі, — наголошують у Пентагоні.

Джерело: Ракурс


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