Буданов оригинально поздравил с Днем военной разведки

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оригінально привітав українців із Днем воєнної розвідки.

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Відео оприлюднено у його Telegram-каналі.

На відео Буданову приносять торт зі свічками: коли він дмухає на свічки чутно звук вибуху, потім грає пісня Happy Birthday To You.

Сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки нашої діяльності, адже розвідники — люди мовчазного подвигу. Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений — значить озброєний! Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців, — йдеться у привітанні Буданова.

Очільник ГУР також подякував розвідникам за службу та пообіцяв помститися окупантам «за наших бійців, за вбитих та покалічених дітей, за сиріт та батьків, за українські міста та села, за наше небо, нашу землю та наше море».

Нагадаємо, День воєнної розвідки відзначається щорічно 7 вересня, оскільки саме цього дня 1992 року у складі Міноборони було створено розвідувальний орган стратегічного рівня.