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Воины ВМС Украины за сутки потопили два катера рф

Воины ВМС Украины за сутки потопили два катера рф

7 сен 2023, 12:41
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Воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили за добу два катери окупаційної армії росії.


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Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, два катери, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів, — йдеться в повідомленні.

За даними на ранок 7 вересня з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 19 кораблів та катерів. Зокрема, один з російських катерів було знищено 3 вересня.

Нагадаємо, раніше віце-адмірал Олексій Неїжпапа вказав, що серед знищених суден і катерів — великий десантний корабель, а також катери типу «Серна» та «Раптер».

Источник: Ракурс


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