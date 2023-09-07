Воїни ВМС України за добу потопили два катери рф

https://racurs.ua/ua/n186989-voyiny-vms-ukrayiny-za-dobu-potopyly-dva-katery-rf.html

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Воїни Військово-морських сил Збройних сил України знищили за добу два катери окупаційної армії росії.

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Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупантів, два катери, дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів, — йдеться в повідомленні.

За даними на ранок 7 вересня з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 19 кораблів та катерів. Зокрема, один з російських катерів було знищено 3 вересня.

Нагадаємо, раніше віце-адмірал Олексій Неїжпапа вказав, що серед знищених суден і катерів — великий десантний корабель, а також катери типу «Серна» та «Раптер».