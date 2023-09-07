Глава Генштаба Польши: Запад должен делать больше для Украины, чтобы не дать время рф

https://racurs.ua/n186995-glava-genshtaba-polshi-zapad-doljen-delat-bolshe-dlya-ukrainy-chtoby-ne-dat-vremya-rf.html

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Захід має зробити більше для допомоги Україні, яка протидіє російській агресії, і не дати росіянам часу. Україна має перемогти в цій війні, переконаний начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Раймунд Анджейчак.

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На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 1960-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми, — наголосив Анджейчак в інтерв’ю «Укрінформу».

Він переконаний, що Україна не може собі дозволити довгу війну, оскільки і для ведення війни і для подальшої відбудови потрібні люди.

Ми це повністю усвідомлюємо. Прийняття мільйонів українців за кордоном, які виходили з-під вогню, що було важливо з моральної точки зору, а також відновлення контролю над країною — це перша фаза. Але ми маємо створити умови, щоб українці поверталися додому. Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту, — заявив польський генерал.

Анджейчак вважає, що гіпотетична втрата України і білорусі свідчитиме про втрату довіри до міці Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації, на що відреагує Китай.