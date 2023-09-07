НАБУ выписало Коломойскому еще одно подозрение — о завладении 9,2 млрд грн «ПриватБанка»

https://racurs.ua/n186997-nabu-vypisalo-kolomoyskomu-esche-odno-podozrenie-o-zavladenii-9-2-mlrd-grn-privatbanka.html

Ракурс

НАБУ та САП повідомило Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку. Попередню Коломойський отримав від СБУ у той час, коли керівництво НАБУ і САП перебувало у США.

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Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації розробив схему, за якою банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю, — йдеться в повідомленні.

Коломойський та ще пятеро членів «команди» у січні-березні 2015 року зобовʼязали «Приват» виплатити власним фірмам гроші під приводом «зворотнього викупу» власних облігацій за завищеною вартістю.

За даними слідства, у 2015 році Коломойський, будучи співвласником Приватбанку, штучно зобов’язав свій банк виплатити своїй же офшорній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Далі 446 млн грн задля легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних компаній нібито у формі купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського, і він вніс їх до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог НБУ.

У справі проходять ще п’ять топ-менеджерів банку:

колишній голова правління (тобто Олександр Дубілет, який зараз ховається за кордоном);

директор департаменту міжбанківського дилінгу;

директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій, його затримано;

заступник керівника департаменту обслуговування рахунків банків-кореспондентів;

Раніше «Ракурс» писав, що Коломойський залишається у СІЗО та не поспішає вносити заставу у справі СБУ, вважаючи, що НАБУ йому випише нову підозру. Тепер олігарху мають обрати ще один запобіжний захід.