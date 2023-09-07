Для части женщин на военном учете ограничат выезд из Украины

https://racurs.ua/n186999-dlya-chasti-jenschin-na-voennom-uchete-ogranichat-vyezd-iz-ukrainy.html

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З 1 жовтня жінкам з медичною або фармацевтичною освітою, які стануть на військовий облік та набудуть статусу військовозобов’язаних, виїзд за кордон буде обмежений.

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Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов’язаних. А військовозобов’язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов’язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду, — зазначив Веніславський, — сказав він для РБК.

Нардеп зауважив, що усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов’язково ставати на облік, на цю мить не планується, — сказав він.

У Держприкордонслужбі заявили, що наразі немає підстав для обмеження виїзду за кордон жінок, які стануть на військовий облік з 1 жовтня.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою Кабміну.

На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись, — сказав Демченко.

Наразі немає жодного законопроєкту на розгляді, який би стосувався обмеження виїзду жінок за кордон.