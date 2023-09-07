Блинкен посетил село в Черниговской области, где оккупанты держали в заложниках сотни гражданских

https://racurs.ua/n187015-blinken-posetil-selo-v-chernigovskoy-oblasti-gde-okkupanty-derjali-v-zalojnikah-sotni-grajdanskih.html

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Ентоні Блінкен 7 вересня відвідав село Ягідне на Чернігівщині, де окупанти тримали у заручниках у підвалі сотні цивільних людей.

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Держсекретар США наголосив, що російська окупаційна армія продовжує здійснювати звірства на території України, і нагадав про вчорашній обстріл Костянтинівки в Донецькій області, жертвами якого стали 16 осіб.

Але ми також бачимо дещо інше, що є неймовірно потужним, і це надзвичайна стійкість українського народу… українці об'єднуються, щоб знешкодити боєприпаси і міни, і все відбудувати — буквально повернути землю, яку у них забрали. Ми дуже пишаємося тим, що є партнерами України у всіх цих зусиллях, — підкреслив Блінкен.

Ягідне рашисти захопили у березні 2022 року. Війська рф вигнали чоловіків, жінок та дітей із будинків, погрожуючи їм зброєю, та відвели до підвалу місцевої школи. Впродовж 28 днів, з 3 березня по 31 березня 2022 року понад 350 мешканців села перебували у підвалі, площею 197 м². За цей час у підвалі померло 10 осіб.