Появились кадры уничтожения новейшей российской РЛС «Предел-Е» в оккупированном Железном Порту

https://racurs.ua/n187016-poyavilis-kadry-unichtojeniya-noveyshey-rossiyskoy-rls-predel-e-v-okkupirovannom-jeleznom-portu.html

Ракурс

З’явилися кадри знищення нової російської РЛС «Предел-Е» в нині окупованому Залізному Порту на Херсонщині

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Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», станція була поставлена на бойове чергування тільки цього року. Деякі інші канали пишуть, що вона не встигла прослужити росіянам і кількох тижнів і була знищена ракетою.

Вартість однієї такої РЛС становить близько 200 млн дол.