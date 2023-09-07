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Ракурс
З'явилися кадри знищення новітньої російської РЛС "Предел-Е" в окупованому Залізному Порту

З’явилися кадри знищення новітньої російської РЛС «Предел-Е» в окупованому Залізному Порту (ВІДЕО)

7 вер 2023, 22:48
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З’явилися кадри знищення нової російської РЛС «Предел-Е» в нині окупованому Залізному Порту на Херсонщині


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Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», станція була поставлена на бойове чергування тільки цього року. Деякі інші канали пишуть, що вона не встигла прослужити росіянам і кількох тижнів і була знищена ракетою.

Вартість однієї такої РЛС становить близько 200 млн дол.

Джерело: Ракурс


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