Армия РФ сбросила ракету на частный дом в Сумах, есть пострадавшие

https://racurs.ua/n187021-armiya-rf-sbrosila-raketu-na-chastnyy-dom-v-sumah-est-postradavshie-video.html

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Ракетний удар по Сумах завдала окупаційна армія росії у ніч на 8 вересня. Загарбники поцілили по приватному сектору та зруйнували будинок.

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Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація та Повітряні сили у Телеграм.

У Сумах вночі працювало ППО, о 5.56 загроза минула.

Згодом стало відомо, що російські терористи вдарили ракетою по приватному сектору.

Дві людини постраждали внаслідок ранкової атаки на Суми, заявили в ДСНС. Попередньо, зруйновано двоповерховий будинок. Пошкоджено понад 20 осель та вісім транспортних засобів. Виникла сильна пожежа, яку вже загасили.

Рятувальники оприлюднили відео порятунку з-під завалів двох людей — чоловіка та жінки.