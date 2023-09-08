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Армія рф скинула ракету на приватний будинок у Сумах, є потерпілі

Армія рф скинула ракету на приватний будинок у Сумах, є потерпілі (ВІДЕО)

8 вер 2023, 09:19
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Ракетний удар по Сумах завдала окупаційна армія росії у ніч на 8 вересня. Загарбники поцілили по приватному сектору та зруйнували будинок.


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Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація та Повітряні сили у Телеграм.

У Сумах вночі працювало ППО, о 5.56 загроза минула.

Згодом стало відомо, що російські терористи вдарили ракетою по приватному сектору.

Дві людини постраждали внаслідок ранкової атаки на Суми, заявили в ДСНС. Попередньо, зруйновано двоповерховий будинок. Пошкоджено понад 20 осель та вісім транспортних засобів. Виникла сильна пожежа, яку вже загасили.

Рятувальники оприлюднили відео порятунку з-під завалів двох людей — чоловіка та жінки.

Джерело: Ракурс


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