ГСЧС получила временного руководителя. Фото:

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Кабінет міністрів України призначив тимчасового керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Уряд поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника. Відповідне рішення було ухвалене у п’ятницю, 8 вересня. Про це представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

З 28 січня 2020 року Даник був призначений на посаду начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. До того він був начальником головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Даник народився 26 жовтня 1978 року в Кропивницькому, а у 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України.

Нагадаємо, 25 серпня уряд звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це пов’язано з перевірками у ДСНС, які проходили у рамках справи про авіакатастрофу в Броварах, коли в січні цього року в місті впав гелікоптер рятувальників, на борту якого було керівництво МВС. Тоді загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, всі члени екіпажу гелікоптера та жителі Броварів, серед яких дитина.