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Ракурс
Кабмін звільнив голову ДСНС Крука

Кабмін звільнив голову ДСНС Крука

25 сер 2023, 12:23
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Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.


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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив 25 серпня, що виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі, — написав Клименко у своїх соцмережах.

Крук очолив ДСНС напередодні вторгнення росіян — 16 лютого 2022 року.

Джерело: Ракурс


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