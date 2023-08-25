Кабмін звільнив голову ДСНС Крука

https://racurs.ua/ua/n186535-kabmin-zvilnyv-golovu-dsns-kruka.html

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Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив 25 серпня, що виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі, — написав Клименко у своїх соцмережах.

Крук очолив ДСНС напередодні вторгнення росіян — 16 лютого 2022 року.