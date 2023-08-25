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Кабмин уволил главу ГСЧС Крука
Кабмин уволил главу ГСЧС Крукаhttps://racurs.ua/n186535-kabmin-uvolil-glavu-gschs-kruka.htmlРакурс
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС.
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив 25 серпня, що виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.
Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі, — написав Клименко у своїх соцмережах.
Крук очолив ДСНС напередодні вторгнення росіян — 16 лютого 2022 року.
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