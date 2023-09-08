«Кремной ЭЛ» атакован дроном. Фото:

https://racurs.ua/n187048-odin-iz-krupneyshih-v-rossii-zavodov-mikroelektroniki-atakoval-dron-video.html

Ракурс

Нові вибухи прогриміли в російському Брянську у п’ятницю, 8 вересня.

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Невідомий безпілотник нібито атакував одне з найбільших підприємств мікроелектронники в росії «Кремній ЕЛ», що виробляє компоненти для ОТРК «Іскандер» і ЗРК «Панцир». Про атаку заявили місцеві Telegram-канали та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Російська влада традиційно звинуватила в атаці Україну, однак жодних доказів не надала. За словами Богомаза, дрон нібито був «посаджений» російськими силами радіоелектронної боротьби на підльоті до Вигоничського району.

Губернатор додав, що уламки БПЛА впали на адміністративну будівлю, внаслідок чого сталося загоряння. Путінський режим заявляє, що «ніхто не постраждав».

У соцмережах вже публікують фото та відео пошкодженої будівлі. Зазначається, начебто дрон влучив у верхні поверхи, а внизу показані наслідки вчорашнього удару.

Нагадаємо, 7 вересня безпілотник атакував промисловий об'єкт у Брянську територію заводу мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». Внаслідок цього сталося загоряння адміністративної будівлі.