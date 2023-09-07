БПЛА влучив в один з найбільших російських виробників мікроелектроніки у Брянську

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Український безпілотник 7 вересня атакував промисловий об'єкт у Брянську, повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор області Олександр Богомаз.

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В результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, — написав Богомаз.

Телеграм-канал «Типовий Брянськ» пише, що безпілотник атакував територію заводу мікроелектроніки «Кремній ЕЛ», що виробляє компоненти для ОТРК «Іскандер» і ЗРГК «Панцир».

Це підприємство отримало пошкодження внаслідок найбільшої атаки дронів на рф, що відбулася в ніч на 30 серпня.

Крім того, повідомлялося про атаку безпілотників на Брянськ, що відбулася 31 серпня.

Підприємство «Кремний-Эл» — це другий за розміром виробник мікроелектроніки у росії. Міністерство оборони росії отримує близько 90% всієї виготовленої продукції підприємства.

Виготовлена цим підприємством мікроелектроніка використовується у широкій номенклатурі мікросхем, що встановлюється на сучасне російське озброєння.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що в ніч проти 7 вересня в регіоні було збито трьох українських безпілотників. За його словами, уламками одного з дронів були пошкоджені «скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та кілька автомобілів». Пізніше губернатор прозвітував про ще одного збитого безпілотника в районі залізничного полотна вокзалу Брянськ I.