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Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском направлении, рф перебрасывает сюда десантников

Украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском направлении, рф перебрасывает сюда десантников

9 сен 2023, 08:29
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Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.


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Генштаб 9 вересня повідомляє, що оборонці завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Зазначається, що армія рф перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

Бої на півдні, карта - ISW

Бої на півдні, карта - ISW

Успіхи контрнаступу ЗСУ змушують армію рф змінювати систему управління та командування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

ISW пише, що російські війська перенесли свої штаби за межі радіуса досяжності більшості українських ударних систем та розмістили команді пункти глибше в землі та за добре захищеними позиціями

Источник: Ракурс


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