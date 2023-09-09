Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, рф перекидає сюди десантників

https://racurs.ua/ua/n187055-ukrayinski-viyska-prodovjuut-nastup-na-melitopolskomu-napryamku-rf-perekydaie-sudy-desantnykiv.html

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Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

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Генштаб 9 вересня повідомляє, що оборонці завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

Зазначається, що армія рф перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

Успіхи контрнаступу ЗСУ змушують армію рф змінювати систему управління та командування. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

ISW пише, що російські війська перенесли свої штаби за межі радіуса досяжності більшості українських ударних систем та розмістили команді пункти глибше в землі та за добре захищеними позиціями