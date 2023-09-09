Борис Джонсон приехал во Львов

https://racurs.ua/n187066-boris-djonson-priehal-vo-lvov-foto.html

Ракурс

Борис Джонсон прибув до Львова. Про візит екс-прем'єр-міністра Великої Британії повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Це вже п’ята поїздка Джонсона до України.

Вітаємо великого друга України у Львові, — написав Садовий у Телеграм.

«Укрзалізниця» написала, що свою подорож Борис Джонсон «провів в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів».