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Борис Джонсон приїхав до Львова
Борис Джонсон приїхав до Львова (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187066-borys-djonson-pryyihav-do-lvova-foto.htmlРакурс
Борис Джонсон прибув до Львова. Про візит екс-прем'єр-міністра Великої Британії повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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Це вже п’ята поїздка Джонсона до України.
Вітаємо великого друга України у Львові, — написав Садовий у Телеграм.
«Укрзалізниця» написала, що свою подорож Борис Джонсон «провів в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів».