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Ракурс
Борис Джонсон приїхав до Львова

Борис Джонсон приїхав до Львова (ФОТО)

9 вер 2023, 12:34
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Борис Джонсон прибув до Львова. Про візит екс-прем'єр-міністра Великої Британії повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.


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Це вже п’ята поїздка Джонсона до України.

Вітаємо великого друга України у Львові, — написав Садовий у Телеграм.

«Укрзалізниця» написала, що свою подорож Борис Джонсон «провів в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів».

Джерело: Ракурс


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