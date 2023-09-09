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Ракурс
Противотанковые ракеты на тракторах - в Северной Корее провели третий за год военный парад

Противотанковые ракеты на тракторах — в Северной Корее провели третий за год военный парад

9 сен 2023, 13:36
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У Пхеньяні відбувся військовий парад з нагоди 75-річчя Корейської Народно-Демократичної Республіки.


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На ньому був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин разом із дочкою Кім Чжу Е.

Воєнізовані бригади в уніформі їхали на тракторах і у великих червоних вантажівках. Кім спостерігав за парадом зі своєю маленькою дочкою.

Це вже третій військовий парад у тоталітарній Північній Кореї у 2023 році. На попередньому побував міністр війни рф Сергій Шойгу.

Цього разу на параді були представлені бійці «робітничо-селянської червоної гвардії», колони мотоциклів та протитанкові ракетні установки, що буксирувалися тракторами. Водночас міжконтинентальні балістичні ракети та інше стратегічне озброєння КНДР, очевидно, не демонструвалися.

Парад в Північній Кореї, фото - AFP

Парад до дня проголошення КНДР знову відвідали російська та китайська делегації. Крім дипломатів з росії, на заході був присутній російський військовий ансамбль пісні та танцю.

Кремлівський диктатор володимир путін надіслав Кіму привітання, закликавши «розширювати двосторонні зв’язки в усіх сенсах».

Парад в Північній Кореї, фото - AFP

Раніше «Ракурс» повідомляв, що КНДР готоваукласти угоду про постачання зброї росії. Financial Times пише, що Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. У відповідь рф відплатить зерном, нафтою, високочутливими військовими технологіями та валютою. Та наразі остаточні умови не відомі.

Источник: Ракурс


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