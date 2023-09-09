Протитанкові ракети на тракторах - в КНДР провели третій за рік військовий парад

https://racurs.ua/ua/n187068-protytankovi-rakety-na-traktorah-u-pivnichniy-koreyi-provely-tretiy-za-rik-viyskovyy-parad.html

Ракурс

У Пхеньяні відбувся військовий парад з нагоди 75-річчя Корейської Народно-Демократичної Республіки.

.

На ньому був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин разом із дочкою Кім Чжу Е.

Воєнізовані бригади в уніформі їхали на тракторах і у великих червоних вантажівках. Кім спостерігав за парадом зі своєю маленькою дочкою.

Це вже третій військовий парад у тоталітарній Північній Кореї у 2023 році. На попередньому побував міністр війни рф Сергій Шойгу.

Цього разу на параді були представлені бійці «робітничо-селянської червоної гвардії», колони мотоциклів та протитанкові ракетні установки, що буксирувалися тракторами. Водночас міжконтинентальні балістичні ракети та інше стратегічне озброєння КНДР, очевидно, не демонструвалися.

Парад до дня проголошення КНДР знову відвідали російська та китайська делегації. Крім дипломатів з росії, на заході був присутній російський військовий ансамбль пісні та танцю.

Кремлівський диктатор володимир путін надіслав Кіму привітання, закликавши «розширювати двосторонні зв’язки в усіх сенсах».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що КНДР готова укласти угоду про постачання зброї росії. Financial Times пише, що Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. У відповідь рф відплатить зерном, нафтою, високочутливими військовими технологіями та валютою. Та наразі остаточні умови не відомі.