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Ракурс
На саммите G20 в Индии таки согласовали совместную декларацию, несмотря на разногласия по Украине

На саммите G20 в Индии таки согласовали совместную декларацию, несмотря на разногласия по Украине

9 сен 2023, 14:57
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На саміті G20 в Індії таки погодили спільну декларацію, попри розбіжності щодо України.


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Учасники саміту закликали до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства та добрив з росії та України.

Вони заявили також, що загроза застосування ядерної зброї є неприпустимою.

«Велика двадцятка» вітає конструктивні ініціативи, які підтримують «всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні». Держави повинні утримуватися від погрози силою з метою захоплення територій проти суверенітету будь-якої держави, — йдеться у комюніке.

Прем'єр Індії Нарендра Моді оголосив, що саміт знайшов компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Reuters припускав, що формулювання можуть бути подібними до тих, які визначили для декларації саміту в Індонезії у 2022 році. Там зазначили, що більшість країн засуджують росію за розв’язану війну, але є також інші погляди.

Основні тези щодо України виявилися такими:

  • Усі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів ООН.
  • Усі держави повинні утримуватися від погрози силою з метою придбання територій проти суверенітету будь-якої держави
  • У війні в Україні неприпустимо застосування ядерної зброї.
  • Мирне вирішення конфліктів, дипломатія і діалог мають вирішальне значення.
  • «Групи двадцяти» готова підтримати всі конструктивні ініціативи, спрямовані на підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні, який відповідатиме всім цілям і принципам Статуту ООН.
  • Лідери закликали до повного виконання «зернової угоди» для забезпечення постачання продовольства та добрив з України та рф.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що учасники саміту «Групи двадцяти» жорстко сперечалися щодо формулювання, у якому мали намір описати війну в Україні.

Тим часом президент Туреччини нібито наполягав на поступках рф, аби продовжити «зернову угоду».

Источник: Ракурс


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