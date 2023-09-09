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Ракурс
Во время церемонии почитания памяти погибших во Львове, фото: Андрей Садовый

Джонсон во Львове почтил память Небесной сотни (ФОТО)

9 сен 2023, 16:41
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Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 9 вересня, у Львові вшанував пам’ять загиблих захисників України та героїв Небесної сотні.


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Відповідні фото у своєму Telegram-каналі опублікував мер Львова Андрій Садовий.

Разом з Борисом Джонсоном вшанували пам‘ять загиблих захисників України та героїв Небесної сотні. Болюча ціна нашої свободи, — зазначив Садовий.

Під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у Львові, фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, Джонсон сьогодні, в ході своєї вже п’ятої поїздки до України, прибув до Львова. В «Укрзалізниці» зазначають, що свою подорож він «провів в Інтерсіті+ в компанії звичайних пасажирів».

Источник: Ракурс


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