В Киеве раскритиковали итоговую декларацию G20, фото: Олег Николенко

https://racurs.ua/n187086-v-mide-ukrainy-otredaktirovali-itogovuu-deklaraciu-g20-foto.html

Ракурс

Речник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на оприлюднену раніше сьогодні, 9 вересня, декларацію індійського саміту країн G20.

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У повідомленні, опублікованому на його Фейсбук-сторінці, Ніколенко подякував тим країнам, які включили до тексту «сильні формулювання» щодо України.

Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип «нічого про Україну без України» залишається ключовим як ніколи, — наголосив він.

Також він «відредагував» текст декларації саміту G20, показавши, «як могли би виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності».

Тож, на думку Ніколенка, текст декларації мав би виглядати так: