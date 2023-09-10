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Ракурс
Пожар в Тернополе, фото: ГСЧС

Масштабный пожар вспыхнул на предприятии в Тернополе (ФОТО, ВИДЕО)

10 сен 2023, 11:50
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У Тернополі в ніч на сьогодні, 10 вересня, спалахнула масштабна пожежа на одному із підприємств на вулиці Микулинецькій.


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Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 3.05, інформує прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до боротьби з вогнем було, зокрема, залучено тактичного пожежного робота, котрого відправили з Рівного. Також у гасінні пожежі беруть участь 50 рятувальників і 15 одиниць техніки.

Крім того, завдяки використанню безпілотника рятувальники здійснили дорозвідку місця пожежі, встановивши, що його орієнтовна площа сягнула близько 9 тис. кв. м.

Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Будівля заповнена пінопластом, — зазначили у ДСНС.

Станом на 05.45 пожежу вдалося локалізувати, її ліквідація ще триває. Постраждалих не виявлено, причини пожежі встановлюються.

Пожежа у Тернополі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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