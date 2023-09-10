Пожежа у Тернополі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n187094-masshtabna-pojeja-spalahnula-na-pidpryiemstvi-u-ternopoli-foto-video.html

Ракурс

У Тернополі в ніч на сьогодні, 10 вересня, спалахнула масштабна пожежа на одному із підприємств на вулиці Микулинецькій.

.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 3.05, інформує прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до боротьби з вогнем було, зокрема, залучено тактичного пожежного робота, котрого відправили з Рівного. Також у гасінні пожежі беруть участь 50 рятувальників і 15 одиниць техніки.

Крім того, завдяки використанню безпілотника рятувальники здійснили дорозвідку місця пожежі, встановивши, що його орієнтовна площа сягнула близько 9 тис. кв. м.

Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Будівля заповнена пінопластом, — зазначили у ДСНС.

Станом на 05.45 пожежу вдалося локалізувати, її ліквідація ще триває. Постраждалих не виявлено, причини пожежі встановлюються.