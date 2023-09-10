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Рашисти в ніч на сьогодні, 10 вересня, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе.
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Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах столиці, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки російської атаки:
- у Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до ДСНС надійшло о 01.3, пожежу ліквідовано о 02.49 на загальній площі — 4 кв. м;
- за іншим викликом у Шевченківському районі внаслідок падіння уламка у 25-й поверховий житловий будинок на 24-му поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає;
- у Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом у цьому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає;
- у Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.
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