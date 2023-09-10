Обломки дронов привели к разрушениям в Киеве в ночь на 10 сентября, фото: ГСЧС

О последствиях ночной атаки «шахедами» на Киев рассказали в ГСЧС (ФОТО)

https://racurs.ua/n187096-o-posledstviyah-nochnoy-ataki-shahedami-na-kiev-rasskazali-v-gschs-foto.html

10 сен 2023, 12:55 999

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