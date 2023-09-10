Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уламки дронів спричинили руйнування у Києві в ніч на 10 вересня, фото: ДСНС
Про наслідки нічної атаки «шахедами» на Київ розповіли у ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187096-pro-naslidky-nichnoyi-ataky-shahedamy-na-kyyiv-rozpovily-u-dsns-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 10 вересня, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе.
.
Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах столиці, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки російської атаки:
- у Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до ДСНС надійшло о 01.3, пожежу ліквідовано о 02.49 на загальній площі — 4 кв. м;
- за іншим викликом у Шевченківському районі внаслідок падіння уламка у 25-й поверховий житловий будинок на 24-му поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає;
- у Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом у цьому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає;
- у Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...