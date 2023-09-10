Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Уламки дронів спричинили руйнування у Києві в ніч на 10 вересня, фото: ДСНС

Про наслідки нічної атаки «шахедами» на Київ розповіли у ДСНС (ФОТО)

10 вер 2023, 12:55
999

Рашисти в ніч на сьогодні, 10 вересня, вчергове атакували Київ дронами-камікадзе.


.

Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах столиці, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки російської атаки:

  • у Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до ДСНС надійшло о 01.3, пожежу ліквідовано о 02.49 на загальній площі — 4 кв. м;
  • за іншим викликом у Шевченківському районі внаслідок падіння уламка у 25-й поверховий житловий будинок на 24-му поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає;
  • у Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію, пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає. За іншим викликом у цьому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння, потерпілих немає;
  • у Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Внаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.

Уламки дронів спричинили руйнування у Києві в ніч на 10 вересня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів