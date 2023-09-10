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Последствия атаки дронов на Киевскую область. Фото: ОПУ
Ночная атака «Шахедов» на Киевщину — в ОВА заявили о четырех раненыхhttps://racurs.ua/n187103-nochnaya-ataka-shahedov-na-kievschinu-v-ova-zayavili-o-chetyreh-ranenyh.htmlРакурс
Нічна атака росіян на Київську область призвела до поранення чотирьох осіб.
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Одну особу госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою і травмами кінцівок. Інші постраждалі дістали незначні травми. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. Про це 10 вересня очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Facebook.
За його інформацією, в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках. Були вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки вже усувають.
Також вибухова хвиля пошкодила приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. У цих будівлях переважно вибиті двері та вікна.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 10 вересня атакували Україну 32-ма дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131», а засоби протиповітряної оборони зуміли знищити 25 БПЛА. Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували на Київщину. Уламки збитих безпілотників впали в кількох районах Києва, було відомо про одного постраждалого.