Генерал Марк Милли. Фото:

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Сили оборони України мають близько півтора місяця для активного ведення бойових дій до настання несприятливих погодних умов.

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Підбивати підсумки українського контрнаступу зарано, адже в ЗСУ ще є 30−35 днів, доки похолодає та підуть дощі. Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генерал Марк Міллі заявив у коментарі BBC.

Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться, — зазначив він.

Генерал також визнав, що український контрнаступ йде повільніше, ніж очікувалося. На низці ділянок фронту тривають важкі бої.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські військові під час наступальних операцій успішно відтісняють російських окупантів, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони інтервентів. Столтенберг заявив, що ЗСУ знову перевершили очікування.

Джерело: BBC