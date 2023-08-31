Єнс Столтенберг висловився про контрнаступ ЗСУ. Фото:

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Контрнаступ Збройних сил України оцінив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Українські військові під час наступальних операцій успішно відтісняють російських окупантів, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони інтервентів. Сили оборони знову перевершили очікування. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема завдяки мінним полям, — зазначив він.

За словами генсека, успіхи українців на полі бою набирають обертів. Він не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування ЗСУ. Наголосив, що між союзниками з НАТО та з Києвом «ведеться постійний діалог».

І ми повинні пам’ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення рф в Україну — тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ — Київ, схід — Харківську область, територію на півдні — Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів, — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що контрнаступ Збройних сил України на Таврійському напрямку триває. Захисники України продовжують відкидати окупаційну армію росії.

Джерело: CNN