Тарнавський: Просуваємося на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо

https://racurs.ua/ua/n186690-tarnavskyy-prosuvaiemosya-na-tavriyskomu-napryamku-voroga-vidkydaiemo.html

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Контрнаступ Збройних сил України на Таврійському напрямку триває. Захисники України продовжують відкидати окупаційну армію росії.

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Про це повідомив 29 серпня командувач угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський у Телеграм.

Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1 тис. 200 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 327 осіб (безповоротні — 91, поранені — 235, один полонений), — повідомив Тарнавський.

Він також розповів про знищену військову техніку окупантів.

Загалом за добу українські воїни знищили 34 одиниці військової техніки рф. Зокрема:

чотири танки;

вісім ББМ;

три артилерійські системи та міномети;

РСЗВ;

16 одиниць автомобільної;

дві одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено два склади боєприпасів та три ворожі пункти управління.

Нагадаємо, у серпні українські воїни звільнили населений пункт Роботине на Мелітопольському напрямку. Як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки.