Последствия российских обстрелов Очакова, фото: Сергей Шайхет

https://racurs.ua/n187128-rashisty-obstrelyali-ochakov-povrejdeny-doma-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

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Внаслідок обстрілу понівечені будинки та інше майно мешканців міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.