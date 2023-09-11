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Наслідки російського обстрілу Очакова, фото: Сергій Шайхет
Рашисти обстріляли Очаків, понівечені будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187128-rashysty-obstrilyaly-ochakiv-ponivecheni-budynky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 вересня, обстріляли місто Очаків Миколаївської області.
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Внаслідок обстрілу понівечені будинки та інше майно мешканців міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
На щастя, обійшлося без потерпілих, — зазначив він. — Поліцейські та інші профільні служби документують наслідки чергового терору з боку військ рф проти мирного населення.\
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