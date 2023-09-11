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Ракурс
Російський «Шахед» влучив у житловий будинок на Чернігівщині, фото: ОК «Північ»

Наслідки нічного удару «шахедами» по Чернігівщині показало ОК «Північ» (ФОТО)

11 вер 2023, 11:47
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Рашисти вночі двома безпілотниками типу «Шахед» атакували село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.


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В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі оперативного командування «Північ», де також опубліковані фотознімки завданих російською атакою руйнувань.

Зазначається, що інформації про потерпілих внаслідок цього російського удару не надходило.

Російський «Шахед» влучив у житловий будинок на Чернігівщині, фото: ОК «Північ»

Джерело: Ракурс


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