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Російський «Шахед» влучив у житловий будинок на Чернігівщині, фото: ОК «Північ»
Наслідки нічного удару «шахедами» по Чернігівщині показало ОК «Північ» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187123-naslidky-nichnogo-udaru-shahedamy-po-chernigivschyni-pokazalo-ok-pivnich-foto.htmlРакурс
Рашисти вночі двома безпілотниками типу «Шахед» атакували село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.
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В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі оперативного командування «Північ», де також опубліковані фотознімки завданих російською атакою руйнувань.
Зазначається, що інформації про потерпілих внаслідок цього російського удару не надходило.
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