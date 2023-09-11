Російський «Шахед» влучив у житловий будинок на Чернігівщині, фото: ОК «Північ»

https://racurs.ua/ua/n187123-naslidky-nichnogo-udaru-shahedamy-po-chernigivschyni-pokazalo-ok-pivnich-foto.html

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Рашисти вночі двома безпілотниками типу «Шахед» атакували село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

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В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі оперативного командування «Північ», де також опубліковані фотознімки завданих російською атакою руйнувань.

Зазначається, що інформації про потерпілих внаслідок цього російського удару не надходило.