«Шахед» влучив у багатоквартирний будинок на Чернігівщині

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«Шахед» влучив у багатоквартирний будинок на Чернігівщиніhttps://racurs.ua/ua/n187121-shahed-vluchyv-u-bagatokvartyrnyy-budynok-na-chernigivschyni.htmlРакурс
На Чернігівщині близько опівночі 10 вересня російський «Шахед» влучив у багатоквартирний двоповерховий будинок в центрі села Чайкине на Новгород-Сіверщині.
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В результаті зруйновані дві квартири цього будинку. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на старосту села Василя Шавша.
У Новгород-Сіверській РВА зазначають, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає.
Враховуючи своєчасно подана інформація про небезпеку, люди перебували в бомбосховищі. Вночі працювали служби ДСНС та пожежники, — розповів очільник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.
Сьогодні, 11 вересня, представники комісії Новгород-Сіверської міськради оцінюватимуть збитки.
Джерело: «Суспільне»
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