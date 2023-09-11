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Рашисты атаковали «Шахедом» Черниговщину, фото: «Милитарный»

«Шахед» попал в многоквартирный дом на Черниговщине

11 сен 2023, 10:56
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На Чернігівщині близько опівночі 10 вересня російський «Шахед» влучив у багатоквартирний двоповерховий будинок в центрі села Чайкине на Новгород-Сіверщині.


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В результаті зруйновані дві квартири цього будинку. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на старосту села Василя Шавша.

У Новгород-Сіверській РВА зазначають, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає.

Враховуючи своєчасно подана інформація про небезпеку, люди перебували в бомбосховищі. Вночі працювали служби ДСНС та пожежники, — розповів очільник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

Сьогодні, 11 вересня, представники комісії Новгород-Сіверської міськради оцінюватимуть збитки.

Джерело: «Суспільне»


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