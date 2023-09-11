«Шахед» попал в многоквартирный дом на Черниговщине

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты атаковали «Шахедом» Черниговщину, фото: «Милитарный»
«Шахед» попал в многоквартирный дом на Черниговщинеhttps://racurs.ua/n187121-shahed-popal-v-mnogokvartirnyy-dom-na-chernigovschine.htmlРакурс
На Чернігівщині близько опівночі 10 вересня російський «Шахед» влучив у багатоквартирний двоповерховий будинок в центрі села Чайкине на Новгород-Сіверщині.
.
В результаті зруйновані дві квартири цього будинку. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на старосту села Василя Шавша.
У Новгород-Сіверській РВА зазначають, що постраждалих внаслідок цього інциденту немає.
Враховуючи своєчасно подана інформація про небезпеку, люди перебували в бомбосховищі. Вночі працювали служби ДСНС та пожежники, — розповів очільник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.
Сьогодні, 11 вересня, представники комісії Новгород-Сіверської міськради оцінюватимуть збитки.
Джерело: «Суспільне»
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
SAP Украина: отрезанная конечность
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...