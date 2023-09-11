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Ракурс
Российский «Шахед» попал в жилой дом на Черниговщине, фото: ОК «Север»

Последствия ночного удара «шахедами» по Черниговщине показало ОК «Север» (ФОТО)

11 сен 2023, 11:47
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Рашисти вночі двома безпілотниками типу «Шахед» атакували село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.


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В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі оперативного командування «Північ», де також опубліковані фотознімки завданих російською атакою руйнувань.

Зазначається, що інформації про потерпілих внаслідок цього російського удару не надходило.

Російський «Шахед» влучив у житловий будинок на Чернігівщині, фото: ОК «Північ»

Источник: Ракурс


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