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Российский «Шахед» попал в жилой дом на Черниговщине, фото: ОК «Север»
Последствия ночного удара «шахедами» по Черниговщине показало ОК «Север» (ФОТО)https://racurs.ua/n187123-posledstviya-nochnogo-udara-shahedami-po-chernigovschine-pokazalo-ok-sever-foto.htmlРакурс
Рашисти вночі двома безпілотниками типу «Шахед» атакували село Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.
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В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі оперативного командування «Північ», де також опубліковані фотознімки завданих російською атакою руйнувань.
Зазначається, що інформації про потерпілих внаслідок цього російського удару не надходило.
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