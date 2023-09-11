Кулеба - Бербок о передаче ракет Taurus Украине: Вы все равно это сделаете, это только вопрос времени

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Рішення про ракети Taurus від Німеччини поки нема.

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Про це сказала очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона учетверте від початку великої війни рф проти України приїхала 11 вересня до Києва.

Бербок зустрілася із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. На спільній прес-конференції він розповів, що міністри розмовляли й про постачання ракет.

Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед у німецьких внутрішніх дискусіях. , — сказав український урядовець під час спільної пресконференції з главою МЗС ФРН.

Він додав:

Ви все одно це зробите, це лише питання часу, і я не розумію, навіщо ми втрачаємо час. Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити.

Німецька міністерка сказала, що бачить «значний прогрес» у виконанні Україною вимог для вступу у ЄС, однак «проблема корупції залишається».

Наостанок вона додала, що Німеччина підвищує обсяг гуманітарної допомоги і цього року вона складає 380 млн євро. Бербок сказала, що Німеччина будуватиме й вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.

У серпні Анналена Бербок непрямо висловилася за якнайшвидше ухвалення урядом країни рішення щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Ці ракети здатні розвивати швидкість 800−900 кілометрів на годину та вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Taurus підходять для атаки на бункери, аеродроми, мости, здатні нести 480 кг вибухівки, мають бетонобійну боєголовку MEPHISTO, яка пробиває кілька метрів залізобетону, а вибух відбувається на запрограмованому поверсі.

Ракета Taurus подібна до Storm Shadow та SCALP-EG, якими вже користуються наші Повітряні сили.

Дискусія щодо «Таурусів» у Німеччині загострилася у серпні. За їх передачу Києву виступила низка німецьких політиків, як з коаліційних, так і з опозиційних партій, включно з соціал-демократами, яких представляє канцлер Олаф Шольц.