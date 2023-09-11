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Суд в Москве «арестовал» мэра Днепра — Филатов ответил

Суд в Москве «арестовал» мэра Днепра — Филатов ответил

11 сен 2023, 19:29
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У московському суді повідомили, що заочно заарештували мера Дніпра Бориса Філатова.


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Як виявилося, це Басманний районний суд Москви заочно заарештував мера українського міста-мільйонника. Московити придумали собі, що Філатов має відповісти за «заклики вбивати росіян у всьому світі».

За інформацією джерела «Медіазони», Філатову «інкримінують» статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності з загрозою застосування насильства.

Вважаю цей свій «арешт» найвищим визнанням моїх заслуг перед Україною, — відреагував на це мер Дніпра у Фейсбук.

Він також написав, що суд на болотах арештував простого міського голову одного з українських обласних центрів.

Не вищого державного чиновника, керівника ВЦА чи парламентаря. А просто керівника однієї з громад, — зазначив мер.

Источник: Ракурс


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