Суд у Москві "арештував" мера Дніпра - Філатов відповів

https://racurs.ua/ua/n187142-sud-u-moskvi-areshtuvav-mera-dnipra-filatov-vidpoviv.html

Ракурс

У московському суді повідомили, що заочно заарештували мера Дніпра Бориса Філатова.

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Як виявилося, це Басманний районний суд Москви заочно заарештував мера українського міста-мільйонника. Московити придумали собі, що Філатов має відповісти за «заклики вбивати росіян у всьому світі».

За інформацією джерела «Медіазони», Філатову «інкримінують» статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності з загрозою застосування насильства.

Вважаю цей свій «арешт» найвищим визнанням моїх заслуг перед Україною, — відреагував на це мер Дніпра у Фейсбук.

Він також написав, що суд на болотах арештував простого міського голову одного з українських обласних центрів.