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Ракурс
Министр обороны США накануне "Рамштайна" впервые созвонился с украинским коллегой Умеровым

Министр обороны США накануне «Рамштайна» впервые созвонился с украинским коллегой Умеровым

11 сен 2023, 19:40
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Міністр оборони США Ллойд Остін вперше зідзвонився з новопризначеним українським колегою Рустемом Умєровим.


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Про це 11 вересня написали на сторінці міністра оборони України у Фейсбук.

Вони обговорили потреби ЗСУ та засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Нагадаємо, на початку вересня Олексій Резніков подав у відставку з посади міністра оборони, а його місце зайняв Рустем Умєров.

Це вже 18-й глава Міноборони незалежної України, не рахуючи виконувачів обовʼязків.

Однією з перших ініціатив нового міністра стало запровадження нової посади в армії: в Україні з’явиться військовий омбудсмен.

Передбачається, що військовий омбудсмен «стежитиме за дотриманням прав бійців бути екіпірованими, мати все необхідне для війни та виграти її».

На сьогодні в країні є уповноважений Верховної Ради з прав людини, дитячий, освітній та бізнес-омбудсмен.

Источник: Ракурс


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